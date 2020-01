Slecht nieuws voor alle Tesla aso's en voor Daan (11) die op zijn zevende op eigen initiatief zelfstandig zonder hulp van zijn vader in zijn eentje een onderneming in elektrische auto's is gestart. Elektrisch tanken langs de snelweg duurt niet alleen ontzettend lang, het wordt bij de grootste snellaadpaalboer van Europa Ioninty een stuk duurder. De prijs gaat van 8 euro per oplaadbeurt naar 79 cent/kWh, oftewel tot 47 euro per oplaadbeurt. En nou niet allemaal keihard beginnen te lachen, want de aanschaf van die auto wordt nog steeds met benzinebelasting gefinancierd. Weet iemand eigenlijk in wat voor auto Dolf Jansen rijdt?