De kaartjes van alle bijna 2000 passagiers zijn geknipt, en de reis is geëindigd op de bankrekening van Jan de Kroon.

1945 passagiers betaalden gemiddeld ruim 8,50 per persoon om op een torenhoge totaalscore van 16.596 euro en 80 cent uit te komen voor de autistische treinspotter Jan de Kroon. Dat bedrag is vandaag overgeboekt en mogen we van zijn bewindvoerder Kees den Oudendammer alhier bekend maken, omdat de fondsen zodanig beheerd worden dat er geen nadelige gevolgen zullen zijn voor de Wajong van de hardwerkende supermarktmedewerker Jan.

Naast de gulle Sinterklaasgelden van reaguurders (en een paar duidelijk níet GeenStijl-gezinde mensen - zie screenshots van overboekingsomschrijvingen hieronder), kreeg Jan nog het een en ander toegestopt, waaronder een laptop en een mobieltje en nog wat nuttige spullen plus een boel dagkaarten voor zijn favoriete hobby: treinreizen. En zo heeft het wachtgeldgegraai van wannabe kasteelheer Klaas Dijkhoff toch nog tot goede dingen geleid.

Alle donateurs, ook namens Jan, Kees & Sywert, enorm bedankt!