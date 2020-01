Ja we weten dat het niet mag, je er in principe kapot van gaat, de Mocro-maffia ermee in het zadel houdt en dat pappa's middagpoeder moeilijk uit te leggen valt aan de kinderen. Ja-ha zitten is het nieuwe roken en snuiven het nieuwe zitten, nu weten we het wel. Maar de waarheid is dat dit land in complete anarchie vervalt als het juridische apparaat zijn deadlines niet haalt, jongens meisjes niet meer durven te benaderen op feestjes en als pappa ontslagen wordt. Dus, als de politie een beetje coke onderschept, soit. Maar BIJNA 1000 KILO, en dan ook nog in Zeeland waar ze er zo van houden, dat vinden we op het wrede af. Niet de eerste keer ook trouwens, in december werd er 1200 kilo gevonden, eind november 750 kilo en begin november ruim 700 kilo. Maar goed, "De drugs is inmiddels vernietigd". Dat zeggen wij ook altijd als het envelopje leeg is.