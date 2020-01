Hoop stampij gisteren over Lars Westra, een 12-jarige Poldergreta die de Provinciale Staten van Gelderland mocht toespreken over "het klimaat". Hij kreeg een veeg uit de pan van PVV'er Marjolein Faber, die vond dat de jonge directeur van klimaatbureau Visie van Kinderen gewoon lekker moest gaan voetballen, in plaats van zich voor het klimaatdrammerskarretje van volwassen mensen te laten spannen. Natuurlijk een volstrekt legitieme opvatting van de politica, maar het ging zoals dat altijd gaat: de milieumening van een kind moet (van groen/links) onvoorwaardelijk serieus genomen worden, en als een volwassene dan een serieus antwoord geeft dat niet riekt naar instemmend geknik of bewieroking van het kind in kwestie, is het KUN JE WEL TEGEN EEN KIND-gekrakeel weer niet van de lucht.

Welnu. Het lijkt er op dat Faber een punt heeft. Ook al is Lars geconditioneerd om "mijn ouders remmen me eerder af" te zeggen tegen journalisten, het is niet lastig te vinden dat zijn papa (en mentor, volgens LinkedIn) een adviesbureau in duurzaamheid & dergelijke heeft, JANURA, dat onder andere werkt voor de provincie Gelderland en waterschap Aa en Maas. "De laatste jaren heb ik me vooral gericht op Energietransitie (duurzame energie), Biobased Economy (groene grondstoffen uit reststromen) en Circulaire economie", lezen we op LinkedIn. Op papa's twitterkanaal veel Thunberg, Timmerfrans en D'66. Er gaat ook een screenshot rond van Lars op bezoek bij speelkameraadje Rob Jetten, en die komt uit een video na de breek. Prima hoor, dat het menneke in papa's voetsporen op het pad naar duurzaamheid treedt. Maar laten we kritische politici niet de mantel uitvegen omdat een kind dat op grotemensen-niveau gehoord wil worden, een grotemensen-repliek krijgt. Dat de ijskappen smelten, wil niet zeggen dat we meteen allemáál in meltdown moeten gaan...

Update: Huisvriend seven is ook aan het speuren geslagen. D'66 host bedrijfsvideo's van Lars op hun kanaal, verborgen weggezet...

Korte lijntjes naar de klimaatkruiwagen!

