En ze noemen het #DefenderEurope20. In militair-industriële-ambtenaren-taal heeft het als doel "the deployment of a division-size combat-credible force from the United States to Europe, the drawing of equipment and the movement of personnel and equipment across the theater to various training areas. (...) DEFENDER-Europe 20 is the largest deployment of U.S.-based forces to Europe for an exercise in the more than 25 years." In gewone-mensen-taal staat hier natuurlijk dat de VS nog altijd in staat is in een ogenblik 20.000 man aan de Russische grens te parkeren. Verrassende move door Poetin vandaag trouwens, hij heeft de gehele regering en premier Medvedev naar huis gestuurd, waarschijnlijk in voorbereiding van een grondwetswijziging die hem in staat zal stellen macht te behouden na het eindigen van zijn laatste termijn in 2024. Maar goed, na de breek een infographic en de volledige spreekbeurt door het gehele militair-industriële complex.

Voor de echte liefhebber: de gehele spreekbeurt