We gaan beginnen! De messen zijn geslepen en er komt vuurwerk. Het nieuwe politieke jaar gaat van start, en het kon wel eens een tumultueus jaartje worden. Niemand vertrouwt niemand nog, het volk mort, en in de coalitie roepen ze allemaal radicaalrechtse praatjes over de verschrikkingen van de massa-immigratie - meestal een voorteken van nakende verkiezingen. Schrale troost voor de toch al zo uitgeruste volksvertegenwoordigertjes; het Voorjaarsreces 2020 begint op vrijdag 21 februari! Wegens druk (3x) begint Vragenuur vandaag om 13:00 uur. Hee hallo. Jij ook hier?