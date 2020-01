"Hij begon me te wurgen. Ik denk dat ik bewusteloos raakte."

"Ik keek om me heen, en alles zat onder het bloed. Heel veel bloed. Ik dacht dat dit het einde was."

"Hij zal een nieuw slachtoffer vinden. Deze man is gevaarlijk. Heel gevaarlijk."

"Ze had onder andere snijwonden aan haar vagina en haar anus."

Plots dook hij weer op, staatsgevaarlijke idioot Johan Stellingwerf, exportproduct van Nederland waar we met z'n allen niet zo heel trots op kunnen zijn. Meneer werd in 2007 al veroordeeld wegens het verkrachten en drogeren van drie vrouwen. Daarna werd hij op Malta beschuldigd van verkrachting. Toen ging hij van de radar. En nu is hij bezig in Bulgarije. Johan Stellingwerf de valiumverkrachter mag zijn proces thuis in Sofia afwachten, want de officier van justitie zou 'onvoldoende hebben aangetoond dat Stellingwerf een gevaar is voor de samenleving'. Nou die durven we wel te callen: Johan Stellingwerf is een verkrachter en hij is een gevaar voor de samenleving. En dan hier zodat ze het in Bulgarije ook snappen:

Johan Stellingwerf изнасилвач и представлява опасност за обществото

Johan Stellingwerf is a rapist and a danger to society

Johan Stellingwerf est un violeur et un danger pour la société

Йохан Стеллингверф - насильник и опасен для общества

Johan Stellingwerf ist ein Vergewaltiger und eine Gefahr für die Gesellschaft

Johan Stellingwerf è uno stupratore e un pericolo per la società

Johan Stellingwerf on raiskaaja ja vaara yhteiskunnalle

Johan Stellingwerf je násilník a nebezpečí pro společnost

Johan Stellingwerf adalah pemerkosa dan berbahaya bagi masyarakat

Johan Stellingwerf tecavüzcü ve toplum için bir tehlike

ヨハン・ステリングヴェルフは強姦犯であり、社会にとって危険です

जोहान स्टिलिंगवर्फ एक बलात्कारी र समाजका लागि खतरा हुन्

Johan Stellingwerf เป็นคนข่มขืนและเป็นอันตรายต่อสังคม

Johan Stellingwerf 是強姦犯,對社會構成威脅

يوهان Stellingwerf هو مغتصب وخطر على المجتمع