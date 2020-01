Hee. Daar hebben we rapist valiumverkrachter seriemeisjesmisbruiker en stuktrekker van studentengrietjes Johannes Stellingwerf weer. De bekendste oude bekende onder de oude bekenden op GeenStijl was een tijdje foetsie. (Dat wil zeggen: hij en zijn advocaatjes zaten al die tijd wel in onze mail te blaffen of al die linkjes en dit plaatje verwijderd konden worden, want het was zo lastig vrouwtjes versieren met dat gegoogle naar zijn naam en zo.) Maar zoek niet verder mensen. Johan is weer boven water. Vorige keer in Malta, waar Johan Stellingwerf in verband werd gebracht met verkrachting. En nu in Bulgarije of all fukking places. We gooien het gezaghebbende Dir.BG even door de Google Translate.

===

Valium-verkrachter werd gearresteerd voor brute verkrachting in Sofia

Nederlander met strafblad en veroordelingen wegens verkrachting is vastgehouden voor een misdrijf tegen een vrouw in Sofia, bevestigde het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Dir.bg. Het slachtoffer werd brutaal verkracht en op straat gegooid op oudejaarsavond.

Johann Frederick Stellingwerf is na huisarrest onder huisarrest geplaatst, ondanks zijn vele beschuldigingen in andere landen. Het is hem momenteel verboden Bulgarije te verlaten. Volgens ondervragingen van het 32-jarige slachtoffer ontmoeten de twee elkaar in een bar. Ze werd vergezeld door vrienden, maar besloot alleen te zijn met de vreemdeling. Hij nodigt haar uit voor een diner bij hem thuis. Daar maakte ze een drankje dat de vrouw duizelig maakte. Hij vertelt haar dat ze een kruid zal toevoegen en daarom heeft het drankje een vreemd aroma.

De officier van justitie in het district Sofia heeft Stellingwerf een verbod opgelegd om het land te verlaten totdat de zaak is gesloten.

In het thuisland van Stellingen beschrijven de media hem als een knappe en slimme man die gemakkelijk de aandacht trekt van vrouwen. Valium werd gevonden in het bloed van enkele van de slachtoffers voor wie hij werd vastgehouden en zelfs veroordeeld. Dat is waar zijn bijnaam "de valium-verkrachter" vandaan komt.



Volgens publicaties in buitenlandse media verliet hij het land nadat hij zijn straf in zijn thuisland had uitgezeten.

Hij gaat naar het buitenland, waar hij ook vrouwen bereikt en opnieuw wordt gezocht. Hij verhuisde kort naar Malta, waar hij ook werd verdacht van verkrachting en poging tot seksuele aanval. Hij verscheen niet in een rechtszaak in 2016 omdat hij werd vastgehouden voor een nieuwe verkrachting in Spanje.



Na een reeks aanvallen moest de politie een foto van Johan Stellingwerf verspreiden om de vrouwen te waarschuwen om bij hem weg te blijven. Er wordt gezegd dat zijn familieleden in de rechterlijke macht hebben gewerkt. De Nederlandse media schreven ook dat hij was veroordeeld voor een van de verkrachtingen, maar om onverklaarbare redenen had hij veel eerder de gevangenis verlaten en zijn vaderland verlaten.



Het is niet duidelijk wanneer en hoe hij in Bulgarije is aangekomen.

Hij zou hebben gewerkt als faculteitsdocent, maar ging vaak niet naar zijn werk en werd ontslagen. Volgens media-onderzoek in Nederland was hij in zijn jeugd het slachtoffer van pesten op school. Toen hij geconfronteerd werd met onderzoekers, vertelde hij dat zijn slachtoffers hem naakte foto's en seksuele berichten hadden gestuurd en intimiteit hadden geëist.



De juridische wereld heeft de beslissing van de magistraten om het vreemdelingenhuis vrij te geven scherp bekritiseerd. Volgens de rechters was het bewijs van het criminele verleden van Johan Stellinger alleen gebaseerd op publicaties op internet. De vreemdeling had een pachtovereenkomst en een geregistreerd bedrijf in ons land, waardoor het gevaar van verstoppen werd geëlimineerd, volgens stadsmagistraten Vera Chochkova, Ivan Koev en hun collega - junior rechter.

Aanvankelijk legde een districtrechter een permanente arrestatie op aan Johan Frederick Stellingwerf. Op 2 januari 2020 werd de maatregel gewijzigd in een lichtere.



De website Traffic News rapporteert over het strafblad van de vreemdeling. Er wordt gezegd dat hij veroordeling heeft in Brazilië, Nederland, Spanje en Malta. Zijn problemen met rechtvaardigheid begonnen in 2006. Hij is door de politie aangeklaagd door verschillende vrouwen die beweren dat ze door hem zijn bedwelmd en verkracht.

Volgens Nederlandse media is het scenario waarin het zijn slachtoffers lokt hetzelfde. Selecteert jonge meisjes - 18-jarigen. Hij bezoekt voornamelijk bars en disco's in de regio Amsterdam en Leiden. In de meeste gevallen is er geen probleem met het contact, omdat het charmant is en snel veel voorkomende gespreksonderwerpen vindt.



In 2007 werd de 26-jarige / toen / Stellingwerf verdacht van vier verkrachtingen en één poging tot verkrachting. Hij werd gearresteerd in Brazilië. Hij werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, die later werd teruggebracht tot vijf jaar.

Daarna ging hij naar Polen, Malta en Spanje, waar hij ook klaagde over vrouwen die werden verkracht. Stellingwerf ontkent opnieuw hun aantijgingen en klaagt zelfs de 27-jarige vrouw van Malta aan met wie hij samenleefde, en beschuldigde haar ervan enkele van zijn bezittingen te bezitten. Hij werd ook gearresteerd in Barcelona na een klacht van een jonge Spaanse vrouw die hem beschuldigde van seksueel misbruik.