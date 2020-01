Winkel leegjatten en wegsprinten, was ineens een sneue hype in Damsko

Fawaka! November vorig jariy skoepte een stel bradaz een JD-stora in Damsko Bims leeg en toen meteen loesoe jwz. Tatta scotoe kansloos je weet toch vriend maat broer snap je? MAAR! Scotoe wil de bradaz in de jilla bonken. Tapi mofo? No mang. Lekker snitchen. Kunnen bradaz elkaar krasi aftjappen in de jilla. Je weet zelf.