Na de weyo-plunderingen bij JD Sports en Lacoste en de vrolijke aankondiging van de Balenciaga*-boys om De Bijenkorf leeg te rauzen, dan nu een hit and run bij de Apple Store aan het Leidseplein te Amsterdam. Een drukbezochte megastore op een van de drukste plekken van het land en toch vogelvrij. Niks aan te doen en nie betale nie. Erin eruit, floep floep floep dure spulletjes van Apple getjapt, en allemaal loesoe op naar de volgende. "De daders zouden het personeel hebben bedreigd met geweld, maar waren volgens de politie verder niet (zichtbaar) bewapend (...) De drie mannen droegen tijdens de overval hoodies. Een van hen had een rood-witte muts op." Een van de daders sprong in een tram richting de Overtoom en de twee anderen gingen te voet ervandoor. De politie was te laat om erachteraan te gaan - het enige waar ze nog wél achteraan lopen zijn de feiten.

* een lelijke schoen, wel duur