Daar zitten we dan met z'n allen. Nederlanders. Het leven is goed, maar toch blijft het moeilijk. Gelukkig zijn is een beetje de norm, maar is dat lijkt inmiddels een beetje hoog gegrepen. Misschien moeten we het concept gewoon een beetje naar beneden bijstellen, en het verminderen en beperken van leed als nieuwe norm overwegen. Maar goed, wat weten nou eigenlijk. Gaan er verder ook niet inhoudelijk op in, want het is toch vooral een verterend beeld. Wij de Nederlanderdjes die zich er gelaten bij neerleggen dat altijd blijven lachen niet altijd op gaat. Mooi toch!