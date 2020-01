Mensen, de NPO is al duur genoeg. Dus of u allemaal even mee wilt zoeken naar deze twee overvallers die een camera van "vele duizenden euro's" hebben gejat van een ploeg van EenVandaag in 020 Zuid-Oost. De journalisten waren daar om een reportage te maken over de dood van "Gondilio Lowland, beter bekend als rapper Bolle". We zoeken twee lichtegetintiërs en/of hun Piaggio SKR 125 cc 2taktscooter. Alvast bedankt namens Shula Rijxman, Lammert en de rest van het Mediapark!