De gemeente Amsterdam heeft zojuist bekendgemaakt hoeveel de voorlopige schade van oud&nieuw bedraagt. En dat is nog best weinig, gezien al die verschrikkelijke verhalen en filmpjes over complete oorlogsgebieden met nitraatbommen en stalinorgels van vuurpijlen in 020-Brandhaard, waar complete woonwijken, parkeerplaatsen en speeltuinen zijn verwoest. 600 euro voor prullenbak is natuurlijk onzin. Dat kan voor minder en deze kost maar de helft. Hoeveel het ophalen van de duizenden achteloos op de stoep geflikkerde kerstbomen kost - waardoor je 8 DAGEN na de jaarwisseling nog steeds je nek breekt - in de fatsoenlijke GL/D66 enclave Amsterdam-Centrum, is nog niet bekend.