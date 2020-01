Kijk eens aan. Opmerkelijk en belangrijk transfernieuws zonder dat er sprake is van een transfer: Max Verstappen blijft tot en met 2023 planken in een Red Bull. Omdat de beste wereldkampioen die we nog nooit hebben gehad heel graag wereldkampioen wil worden gingen er geruchten over een overstap naar het dominante Mercedes, en dan zou Hamilton naar Ferrari gaan, en dan zou Vettel lekker afzwaaien - bij Ferrari is Max niet meer welkom vanwege de opmerkingen over het valsspelen van de Italiaanse valsspelers. Nu moet ontwerper Adrian Newey nog eventjes een topauto bouwen en als de makkers van Honda er een boel pk's in proppen liggen we volgend jaar met z'n allen in de gracht. We worden wereldkampioen we worden wereldkampioen!