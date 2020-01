Het volk heeft gesproken, als we er tenminste van uit mogen gaan dat Paroolbriefschrijfster Maaike Muntinga het volk is, en waarom ook niet. Die kutkerstbomen de hele tijd. Eerst ga je naar zo'n kerstbomenman en die zegt dan kies er maar een uit, terwijl je geen idee hebt wat nou een goede boom of is of een slechte boom of wat dan ook. Betaal je 30 euro, moet je die boom op je fietsje mee naar huis nemen, valt ie twee keer midden op een kruispunt bijna van je fiets af. Ben je eindelijk thuis, moet je hem nog vastzetten met zo'n raar draai-apparaat, maar ja, weet jij veel hoe zo'n draai-apparaat werkt. Dus je duwt die boom er maar een beetje in en hoopt dat niemand ziet dat ie scheef staat. Staat die boom eindelijk, valt je opeens op dat er wel heel weinig takken aan de bovenkant zitten en je met 30 euro nogal bent afgezet. Vervolgens kijk je om en liggen de gang en de woonkamer helemaal vol met die tyfus naalden. En dan moet je dat ding nog versieren met allerlei oude troep ook. Ondertussen denk je elke keer dat je naar bed gaat dat je het licht nog aan hebt gelaten, maar dat zijn dan de kerstlampjes en die mogen aan blijven want dat is gezellig. Een paar weken later moet je die oude troep weer uit die boom halen, dat ding naar buiten sjouwen en liggen de gang en de woonkamer opnieuw vol met al die tyfus naalden (eigenlijk nog voller dan de vorige keer) en krijg je boze appjes van je vrouw omdat je de boom pas buiten hebt gezet toen je wegging en de troep dus nog niet hebt opgeruimd. En waarvoor eigenlijk? Met kerstmis zelf ben je toch bij je schoonfamilie. Verbieden die handel, dus.