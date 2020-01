De afgelopen nacht heeft een of andere totale idioot een baksteen door de ruit van een klaslokaal van de Amsterdamse islamitische school het Haga Lyceum gemikt. Leerlingen vonden op het schoolplein ook een fles aanstekerbenzine, dus de dader (doorhalen wat bij uw onderbuikgevoel past svp) heeft geprobeerd de school in de fik te steken/wil het doen voorkomen alsof hij heeft geprobeerd school in te steken/was toevallig zijn aansteker aan het bijvullen tijdens het baksteen door de ruit smijten/heeft niks met die aanstekervloeistof te maken. De politie doet nog onderzoek, maar schooldirecteur Söner Atasoy weet alvast naar wie hij moet wijzen. Het is de Schuld van Femke Halsema en Arie Slob! "We zijn aan de lopende band in een kwaad daglicht gesteld door de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs." Dat wordt betalen, pannenkoek!

