Grappig dat terwijl het aan de ene kant van de wereld finaal uit de hand loopt qua oorlog, het aan de andere kant van de wereld (in Nederland) helemaal goed gaat op het gebied van wereldvrede. Dat hebben we allemaal te danken aan de zachte armen om ons heen van René Karst, eenpersoons leger der kampioenen. De creativiteit van René is onmetelijk: in het verleden ging het over tieten, toen ging het over bier en nu gaat het weer over tieten, en wel middels de uiterst salonfähige variant 'een bos hout voor de deur'. Begin een lied met een zinnetje over 'de allergrootste boezem van de wereld' en we staan al in de platenzaak. Dit keer doet René zijn gooi naar de Grammy's samen met cultheld Bökkers, wereldberoemd in Salland en omstreken. Een soort Highwaymen met Johnny Cash en Waylon Jennings dus, maar dan met René Karst en Hendrik-Jan Bökkers. Als dit de lont niet uit het kruitvat van het Midden-Oosten haalt, weten wij het ook niet meer.