Wat heb je aan een SIRE als je René Karst, een soort zingend moreel kompas, in huis hebt om het volk collectief de weg te wijzen. Bekend van een verheffende tekst als 'Het leven is te kort om nuchter te blijven, dat zei m'n opa vroeger al en m'n opa had gelijk'; in onze queeste naar de waarheid zijn we nooit dichter bij de kern gekomen dan dit stukje vakwerk. En nu is er dus zijn nieuwe verplichte kost voor de inburgering: Skol, Cheers, Proost, alsook een nieuwe clip, een doodzieke stop-motion waarbij je in 2 minuut 50 de complete stand van het land leert kennen: "Je mag helemaal niets meer, niet zus en niet zo. En als je dat wel doet, dan roepen ze HO" en dat allemaal terwijl René en zijn posse de Koopgoot tackelen. Tel daarbij op die Dylanesque teksten op Renés shirt, à la Subterranean Homesick Blues, en je begrijpt: René Karst is niet de nieuwe Bob Dylan. Bob Dylan is de oude René Karst.