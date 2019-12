Monopoly

Manuela begint echt supergoed, gooit dubbel-3, koopt de Steenstraat en na dubbel-1 ook de Ketelstraat. Als haar beurt voorbij is schaft Alfons via een welgemikte 9 de laatste Arnhemse straat, Velperplein, aan, waardoor Manuela de hele avond met een chagrijnige kop naar het haardvuur zit te kijken: "Ik kan nu toch niet meer winnen." Van tactiek heeft ze geen kaas gegeten dus ze had toch wel verloren. Diederik daarentegen is wel een slimme deelnemer: hij weet dat spelers relatief vaak in de gevangenis belanden en dat de kans het grootst is dat er ongeveer '7' wordt gegooid. Dus koopt hij de Utrechtste straten, de oranje kleur, met het oog op winstmaximalisatie. Alfons heeft intussen Kalverstraat enzo, maar iedereen mijdt die Amsterdamse duivelsputten van ellende als de pest. Alfons heeft er derhalve helemaal geen zin meer in 'want er komt toch nooit iemand op mijn straat', waardoor hij naar de fles grijpt en de trieste familiegeschiedenis van Manuela te berde brengt. Priscilla kiest de kant van Manuela, Diederik gooit intussen het speelbord om en roept dat 'iedereen de tering kan krijgen' en dan blijkt plots dat Alfons (die de bank speelde) briefgeld onder het speelveld heeft verstopt. Verwijten vliegen over en weer, Alfons kinkelt met zijn poppetje (hij kiest altijd de hoed) een ruit in en Manuela en Priscilla belanden snikkend bij elkaar in bed, tezamen met de indrukwekkende dildocollectie van laatstgenoemde.

Scrabble

Anita en Rukbert denken een goede daad te verrichten door hun achterburen uit te nodigen voor oudejaarsavond. Die achterburen zijn de uit Polen geïmmigreerde Pjotr-Maurits en Natalia. Pjotr-Maurits is een aan wodka verslaafde dokwerker en Natalia past thuis op de honden; Wodan, Melvin en Gobbel. Enfin genoeg introductie, het lijkt Anita wel leuk om Scrabble te gaan spelen, en zij begint met het woord 'System'. Dat levert al een boel discussie op met haar man Rukbert, die zegt dat Engelse woorden niet mogen, terwijl hij driftig begint te bladeren in het speciaal voor de gelegenheid aangeschafte woordenboek van Van Dale. Nog voor hij is uitgebladerd legt de inmiddels straalbezopen Pjotr-Maurits het woord 'Zintegrowany' op 3x woordwaarde. Rukbert is intussen bezig met 'afkortingen' en 'namen van bedrijven' maar tijdens zijn betoog knalt een euforische Natalia het legendarische 'kwalifikacji' op het bord. Anita wordt overvallen door een aanval van heimwee, maar helaas, haar zusje Margreet viert oud en nieuw in het verre Doetinchem. Ondertussen is Rukbert op zoek naar het spelregelboekje, want hij staat te popelen om 'OK' te leggen en hij weet niet of dat mag.

Risk

Jannie Schepens had al zo'n vermoeden dat zij en haar Arie niet bij de buren oudejaarsavond moeten vieren, maar verder hebben ze ook geen vrienden en dus gaan ze maar. Gerbrand van de buren wil per se Risk spelen. In de opstartfase blijkt dat Gerbrand en Arie allebei proberen het Australische continent veilig te stellen, een makkelijk verdedigbaar gebied en toch goed voor extra legers, iedere beurt. Jannie en Katinka hebben helemaal geen oog voor het spel en roddelen maar wat raak over de penisgrootte van de barman van de enige dorpskroeg, want Gerbrand en Arie zijn toch te druk met Australië. Na alweer een succesvolle aanval van Arie op de stellingen van Gerbrand foetert die laatste 'dat Arie telkens hem moest hebben' en uit balorigheid besluit hij zichzelf maar helemaal dood te spelen, met kansloze aanvallen op veel sterkere legers. "Als het zo moet stop ik er wel gewoon mee", schampert de kleinzerige Gerbrand nog. Arie gooit olie op het vuur door te stellen dat Gerbrand slecht is in alle facetten van het leven, wat bij de laatste een flinke overpeinzing van zijn baan bij de Belastingdienst ontlokt. Hij is weliswaar Schaal 7, maar toch.

Kolonisten van Catan

Na een druistige openingsfase waarin Kim naar eigen zeggen reeds compleet is geëlimineerd ("Ja hallo, ik sta alleen maar bij 2 en 11, nu kan ik net zo goed stoppen") blijkt dat de 37-jarige Michael een prima uitgangspositie heeft om het spel te winnen. Er is alleen één probleem: hij zegt telkens 'schaap' terwijl de rest zegt 'wol'. Dus na weer een succesvolle koop van Michael ("twee hout, twee steen, een graan en een schaap") grijpt Glimmerd eindelijk in. "Wat loop je nou de hele tijd schaap te roepen man", zegt Glimmerd. Michael zegt dat hij zelf wel bepaalt hoe hij het schaap identificeert en het mondt uit in een verschrikkelijke discussie over de naam van het spel Catan. Volgens Michael en Nzoemoe mag je best Kolonisten van Catan zeggen, volgens Glimmerd en Kim is dat echt niet meer van deze tijd. Nzoemoe legt uit dat het bordspel Kolonisten van Catan echt helemaal niks met slavernij te maken heeft, maar volgens Glimmerd moet zij haar mond houden, want zij heeft bij de laatste verkiezingen gestemd op Forum voor Democratie. En dus is ze een 'nazi'. Glimmerd zelf wordt uitgescholden voor 'klimaatgekkie', terwijl Michael wordt weggezet als 'islamofoob' en Kim is zogenaamd 'een linkse wegkijker'. Wat doen we eigenlijk bij elkaar, vragen de twee stellen zich af, en dus gaan Michael en Nzoemoe maar naar hun andere vrienden, Constant Kusters en diens familie.

Triviant

Patricia wil helemaal geen Triviant spelen, of hoe haar vriend Desmond het zo deftig noemt: "Trivial Pursuit." Patricia is namelijk raketgeleerde, maar haar feitenkennis grenst aan het absolute nulpunt. Haar vriend Desmond daarentegen, kapster van beroep, heeft een krankzinnige kennis. Vraag hem de doopnaam van Henny Huisman en hij roept Hendrikus Josephus Anthonius Huisman. Enfin, naarmate het spel vordert blijkt dat Patricia ineens toch meer partjes aan het verzamelen is dan Desmond. De man des huizes begint steeds chagrijniger te worden, want zijn eer wordt aangetast. Na weer een doodsimpele vraag ("Welke wielrenner werd ook wel de das genoemd") heeft Patricia haar taartje helemaal vol en hoeft ze alleen nog maar naar het midden te lopen. Desmond is er dan allang klaar mee: hij scheldt het systeem verrot, geeft Mark Rutte de schuld van zijn klompvoet en is boos dat hij alleen maar moeilijke vragen krijgt. De ongelooflijk domme Patricia ziet haar kans schoon en vraagt een scheiding aan van de mopperende Desmond, waardoor de weg vrij is om in te trekken bij Jordy, de slungelige zaalvoetbaltrainer van drie deuren verderop. Desmond geraakt aan de drank, koopt een Cobra 6 om er een einde aan te breien maar wordt even voor hij zijn daad kan plegen aangehouden door de politie. Eind goed, al goed!