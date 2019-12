Oprechte shout-out naar de communicatie kwameisjes en -jongens van Forum voor Democratie voor hun nieuwste station call met Ons Aller Jenny Douwes. This is how it's done, om met Mandela te spreken. We zien de Gemotoriseerde Schildmaagd der BlokkeerFriezen dapper navigeren door Mistig Friesland om vervolgens doortastend dingen te doen, veelbetekend naar een computerscherm te staren en daarna naaldhakken voodoo doen met een vorkheftruck. Fuckyou zomaar. Dit zijn de filmpjes die van FvD de grootste ledenpartij van Nederland maken en de vvd decimeren.

Het is dat we al aan Ebru en Shirin uitgehuwelijkt zijn, anders wisten we het wel.

Wij ook van jou