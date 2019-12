En dan gaan we nog even gezellig de nacht in met deze beelden, die afkomstig zouden zijn uit een kerk in White Settlement, Texas. Een schutter liep daar naar binnen en begon te schieten, dat is nu eenmaal wat schutters doen. Omdat het een kerk in White Settlement, Texas was, schoot er iemand terug, dat is nu eenmaal wat mensen in een kerk in White Settlement, Texas doen. Volgens de laatste berichten zijn er twee doden (onder wie de dader) en één ernstig gewonde. Thoughts and prayers voor de slachtoffers.