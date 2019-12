Bizarre denkkronkel in het OvJ-hoofd van Linda Bregman. Het scheelde maar weinig of de revolutie was uitgebroken dit najaar. Rutte III was bijna afgezet, en alle D66-ers bijna met pek en veren naar Guantanamo Rottumeroog afgevoerd. Klaver en Jetten bijna gebroederlijk aan de wipgalg op het Groene Zoodje en de Oranjes bijna in het holst van de nacht naar Canada gevlucht. En dat allemaal omdat Ons Dappere Openbaar Ministerie besloot NIET te handhaven tijdens de boerenprotesten dit najaar. Want die dreigboeren waren ook nog eens allemaal straalbezopen op die hooivorktrekkers. Dus dan kan je ze maar beter hun gang laten gaan, want anders was de pleuris uitgebroken. Lees hierrr in het huisblaadje van het OM hoe Linda Bregman haar vinger in de dijk stak, en daarmee Nederland redde van de ondergang. Agrariërs weer boos natuurlijk, want ze zaten heus niet allemaal katjelam op de John Deere. Enfin, onderstaand plaatje (bron) gaat rond in de boeren-appgroep. Dus beter haalt u vanmiddag nog de boodschappen.