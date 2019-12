De Vloek van Urgenda is bijgesteld: eind volgend jaar moet de CO2-uitstoot van dit land met 25% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Want rechters zitten oP dE sToEl VaN dE mAcHt tegenwoordig. Om dat doel te behalen, moeten uiterst rare capriolen worden uitgehaald. Zo wordt het komende jaar met één maand ingekort, mag je geen honden van >25 kilo meer hebben en wordt het maximum formaat van nieuwe televisies tot 28" gereduceerd. Voorts komt er een verbod op online chocoladerepen bestellen, mogen koeien nog maar 1 scheet per dag laten, wordt er per decreet bepaald dat u nog maar eens keer per week een wipje mag maken en zal de gehele reisafdeling van de NPO worden gesaneerd (wat een bijkomend voordeel van 500 miljoen euro besparing oplevert, dat dan weer wel). Bespaarde uitstoot wordt gecompenseerd met het volplanten van de Oostvaardersplassen met uitheemse plant- en boomsoorten, waar Greta Thunberg een hele hoge boomhut krijgt van waaruit ze ons allemaal How Dare You's toe kan werpen als we toch vaker dan eens per week een wipje denken te kunnen maken. De rechter heeft gesproken.