Beste reizigers! De NS gaat gaat geen 'aanrijding met een persoon' meer zeggen als er een aanrijding met een persoon is. Dan moet iedereen, waaronder vvd-Kamerleden, namelijk meteen aan zelfmoord denken. Het Trimbos Instituut had verzonnen dat je ook 'Inzet van hulpdiensten' kunt zeggen, maar dan moet iedereen bij de woorden 'Inzet van hulpdiensten' binnen de kortste keren ook aan zelfmoord denken. Daarom zegt de NS vanaf nu 'aanrijding'. Of u dan alstublieft niet meteen aan zelfmoord wilt denken. Dankuwel.