Het inkoppen van alle grappen en vooroordelen over vrouwen laten we vandaag even voor uw rekening. We vonden het gewoon een machtig mooi nieuwsverhaal over een heldhaftige redding, in een supermarkt, van een vrouw die een winkelwagentje vingerde. Niks geen blood & gore, maar gewoon een goed einde. Dit hadden we even nodig!