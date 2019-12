Vergeet House of Cards. De echte corruptie van moreel totaal losgezongen boven-ons-gestelden bevindt zich gewoon in de echte wereld. Madeleine de Cock Buning, die faalde als nepnieuwscommissaris van de EU, faalde als toezichthouder van het Stedelijk Museum en faalde als voorzitter van het Commissariaat voor de Media wordt "vanaf half januari de belangrijkste lobbyist voor alle Netflix-activiteiten in Europa, Afrika en het Midden-Oosten." Nu zult u misschien denken dat het een beetje gek is als iemand die "een diepgaande kennis [heeft] opgebouwd van veel media-organisaties waarmee Netflix in Nederland direct of indirect concurreert" voor Netflix gaat werken, maar daar hebben ze iets op bedacht. "Een woordvoerder van Netflix bevestigt dat De Cock Buning en Netflix bewust een afkoelingsperiode van een half jaar hebben aangehouden." Kijk. Dat kunt u krijgen, burger en/of mediaconsument: een afkoelingsperiode en de tering.

