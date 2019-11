Totale dildo Bekir Eraslan, de moordenaar van de zestienjarige Hümeyra, gaat twintig jaar weggepropt worden wegens het vermoorden van Hümeyra. Gaat-ie vanuit de cel John van den Heuvel en Peter R. de Vries zitten bedreigen EN DAT GAAT ZOMAAR NIET. Wij vinden ook dat Transavia voldoende beenruimte biedt maar Peter R. is wel ónze Peter R., en tevens de Peter R. van iedereen die op z'n dooie gemakkie de televisie aanzet. Volgens advocaat Jacques Taekema moeten John en Peter niet zo zeuren want 'Bekir is nou eenmaal zo' - die kerel is haast nog gekker dan z'n cliënt. Dus krijg de tering Bekir.