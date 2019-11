"Vissers op het Markkanaal in Den Hout halen eind mei 2016 pakket van kippengaas boven water. In het gaas zijn menselijke lichaamsdelen gewikkeld. Als de politie later het kanaal afzoekt, duiken nog vier van deze lugubere pakketten op. (...) In het gaas, dat verzwaard is met stenen, bevindt zich het aan stukken gesneden lichaam van Freddy Janssen, die sinds 9 mei van dat jaar spoorloos is verdwenen. Hij blijkt met een kogel door zijn hoofd te zijn geschoten en is daarna aan de vissen gevoerd."

Zelfmoord natuurlijk, want de aan mocromobsters gelieerde wapenhandelaar Jan B. had 'm alleen maar in stukken laten zagen. Blijkt nu ineens dat Freddy informant van de politie was en dat werpt toch ander licht op de zaak, want wie in dit land praat gaat en wie zingt slaapt en wie praat wordt gezaagd. Toch opmerkelijk. De onschuldige broer van de kroongetuige wordt omgelegd, er worden advocaten vermoord en beschoten en nu blijkt weer dat er een informant verminkt en in stukken gezaagd in het kanaal is gemikt. Je zou bijna zeggen dat het de opsporingsdiensten allemaal een beetje boven de pet gaat. Gelukkig hebben we vandaag geleerd dat een deel van de stakeholders van het Nederlandse geweldsmonopolie opereren vanaf Kish (wij niet he Ridouan) dus wie weet wordt dit land in de toekomst weer een keertje veilig.