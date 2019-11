Allemaal van harte gefeliciteerd met Anna Mae Bullock, alias Tina Turner, de oma van wie je helemaal niet wist dat het je oma was maar het is wél je oma! Wát een fabelachtige vrouw. Was in haar jeugd een arme katoenplukster, werd later in elkaar geramd door gore junk Ike en groeide dankzij doorzettingsvermogen, talent en muzikaliteit uit tot prachtig en legendarisch podiumdier. Nummer 6 in uitermate belangrijke muzieklijst van GeenStijl en allround kampioene en winnares, en tevens de enige persoon ter wereld die geen last heeft van spontaneous ignition als de grote David Bowie acte de présence geeft, terwijl de Italiaanse gladde aal Eros Ramazzotti door haar uitstraling werd gedegradeerd tot nietig bijfiguur. Gefeliciteerd oma!

