Terwijl Nederlandse boeren van hun erf worden getreiterd door de CO2 & Stikstof Stasi's van het kabinet VVD66GL staan we het wel toe dat MILJOENEN buitenlandse toeristen ONZE kustgebieden bevuilen met hun gore dispositie-terreur. En het worden er steeds meer. Want de grenzen staan wagenwijd open (oh nee, dat is een ander topic). Volgend jaar krijgen onze kwetsbare Natura2000-duingebieden (zie onderstaande kaart) 10 miljoen toeristische vervuilers te verwerken. Voornamelijk Duitschers, die ook nog eens luid door autoraces op Zandvoort heen praten. Nederlandse toeristen gaan voornamelijk naar Gelderland. Eén keer raden wat je daar hebt. De Zwarte Roetveeg Cross! Nee, de Veluwe. Schaf het Toerisme af, en we kunnen weer gewoon 130 rijden.