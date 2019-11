Kijk dan toch wat een hoop vrolijkheid weer! Allemaal onfatsoenlijke mensen (volgens die heks van het AD) die een gezellig kinderfeestje vieren. Ondanks de KOZP-terreur (winkels molesteren, riolen van haat op Facebook, dreigen met geweld, racistisch-seksistische verkrachtingsfantasiën voor Marga Bult, Sinterklaas belachelijk maken) en het Algehele MediaOffensief om idioten op voetbaltribunes aan Zwarte Piet te koppelen, was men in Rijswijk-Centrum massaal aanwezig bij de intocht van de Goedheiligman. Er waren slechts 3 arrestaties. Een iemand had geen ID bij zich, en twee mensen stonden ergens waar dat niet mocht. Rijswijk bedankt! En op Bonaire hadden ze lekker weer. Wat een feest.

