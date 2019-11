Dat was nog best een brisant verhaal begin september. Journalist Arno Wellens maakte kennis met de biculturele samenleving en werd gekopschopt door Marokkaans scootertuig na een opmerking over aso-gedrag in een bioscoop. Alles werd live gestreamed op de Facebook en de zeven hyena bontkraagjes + scooter konden op een presenteerblaadjes bij de popo afgeleverd worden. Kat in het bakkie voor de Sterke Arm zou je denken. Maar nee, hoor. Geen lijk, geen zaak. Politie laat de zaak schieten. De misdaadcijfers zijn weer bijgesteld & Nederland is weer een stukje veiliger. Dit is het land waarin u woont. Het land van...