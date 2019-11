Er is ook goed nieuws. De AIVD is boos op de nieuwe toezichthouder van de AIVD, die vooraf moet oordelen over het hacken, tappen en afluisteren van burgers. Dat komt mooi uit, want de oude toezichthouder van de AIVD kwam er achteraf steeds achter dat de AIVD de wet had overtreden tijdens het hacken, tappen en afluisteren van burgers. "Een andere ergernis bij de AIVD is het doorvragen van de commissie op afluisteraanvragen. Met name commissielid Ronald Prins, oud-directeur van digitaal beveiligingsbedrijf Fox-IT, zou vaak doorvragen naar technische details." Een commissielid met technische kennis dat doorvraagt! Straks krijgen we nog voetbalscheidsrechters met verstand van voetbal, DNA-rechercheurs met verstand van DNA en juryleden bij The Voice of Holland met verstand van muziek. Het moet niet gekker worden. Gelukkig is de overheid alvast een crowfdund begonnen voor de zwaar aangeslagen AIVD.

Maar waar ligt nou die Onderste Steen, Mark?