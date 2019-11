BEST GELEZEN! Opsteker du jour voor omstreden columnist

Pijnlijke dag voor alle Van Amerongen-haters van Nederland. De Hunter S. Thompson van de Bontiusplaats haalt vandaag de meeste klikkies op voor Volkskrant.nl, met een prachtig BESTGELEZEN stukje over de hypocriete haatkots over Zwarte Piet van vage rappers en nog vagere kontmevrouwen. En de dubieuze beweegredenen van de ter VK-redactie zo gelauwerde KOZP-voorman Jerry A. Quote:

Pietenjager en zelfverklaard poëet Jerry Afriyie vertelde in NRC Handelsblad dat hij moet vechten tegen zijn homofobie. Dat lijkt mij een poezelig understatement, gezien het machomilieu waarin hij vertoeft. Jerry profileert zich graag als vredelievend, maar zijn boezemvriend was de geliquideerde Bijlmer-gangsterrapper Quincy Soetosenojo. In een memoriam op de Joop noemde hij Soetosenojo, die een Amsterdams filiaal van de Amerikaanse Crips-bende wilde oprichten, liefkozend een ‘activist’.

Zoals u wellicht niet weet, krijgt de hoofdredactie van de kwaliteitscourant regelmatig boze mailtjes van rancuneuze deugmensen, adverteerders- en werkgeversbellers, ex VK-journo's én Sybren Kooistra om weer eens te klagen over die wakkere stukjesschrijver uit Gharb Al-Andalus. Het siert de Broodroofbode dat Van Amerongen er nog steeds zit, en omdat we de beroerdste niet zijn een linkje!