OK jongens. Nou is de traditie echt niet meer houdbaar

Kim Kardashian-West, een Amerikaanse vrouw met een optisch geretoucheerd achterwerk, heeft zich uitgesproken tegen de Nederlandse Sinterklaastraditie. Hoewel haar perceptie van Zwarte Piet berust op in culturele onwetendheid gebaseerde aannames, wordt de mening van de vrouw, die haar roem dankt aan het feit dat ze erg bekend is, breed geciteerd in Nederlandse media. We worden immers genoemd en daar zijn we dol op in dit laagliggende land.

Op internet en sociale media wordt de mening van de Amerikaanse beroemdheid verketterd door mensen voor wie iedere kritiek op Zwarte Piet inmiddels met scheldkannonades of dreigementen onthaald mag worden, en tegelijkertijd met instemmend gejuich ontvangen door een publiek dat doorgaans juist met veel poeha neerkijkt op de platvloerse Amerikaanse sterrencultuur. (En die mevrouw Kardashians man, de rapper Kanye West, hekelen om zijn MAGA-mening en kameraadschap met president Donald Trump.)

De kritiek van Kardashian, die ooit “het internet brak” door een foto van haar achterwerk te delen, komt twee dagen nadat een voor drugs- en wapendelicten veroordeelde Amerikaanse rapper zich ook al openlijk keerde tegen een traditie die hij niet begrijpt, in een land dat hij niet kent. Dreigende teksten uit zijn culturele repertoire zetten zijn opvattingen kracht bij. Wij kunnen niet anders dan voor zo veel uit de bodem van het Amerikaanse vat geschraapte intellectuele en morele superioriteit deemoedig het hoofd buigen, en erkennen dat de traditie van Zwarte Piet op deze wijze niet langer houdbaar is.

Om 12:00 uur begint de intocht in Den Bosch. De organisatie heeft dus nog luttele minuten om Zwarte Piet te vervangen door Remspoorpieten.