Als wij bovenstaand tweetje goed begrijpen gaat Robert Jensen Theo Hiddema interviewen op het FvD-congres. De Nederlandse Alex Jones kwam als winnaar uit de bus van een twitterplebisciet dat bedacht lijkt door een social media stagiaire met minder gevoel voor vrije keuze dan een Noord-Koreaanse kampcommandant. En zelfs in die verkiezing kreeg Jensen niet eens meer dan de helft van de stemmen, wat niet zo raar is voor iemand die meer complottheorieën de wereld inslingert dan hij onderkinnen heeft. Wie ons niet gelooft, moet maar eens proberen een hele aflevering van Jensens Youtube kanaal te kijken zonder spontaan vlekkende ebolatyfuscholerahiv aan zijn oren te krijgen. Feiten zijn voor Jensen een beetje wat Zwarte Piet is voor Kim Kardashian: hij begrijpt er geen bal van, maar hij heeft er wel een pleurishekel aan. Nu mogen hunnie van de FvD zich uiteraard laten interviewen door wie hun goeddunkt (ga anders van tevoren lekker samen biefstuk eten) maar wie zich met zo'n alu-hoedje encanailleert, moet niet komen miepen als de schoolpleinmoeders en voetbalvaders van Nederland met hun boreale stempotloodje gewoon weer het vakje van het partijkartel rood maken.

Doe dan Sander Schimmelpenninck (die is gratis)