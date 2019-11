Intens grappig wel dat de Partij van de Arbeid, waar je al jaaaaaren geen teken van leven meer van verneemt, zich ineens opricht uit haar comateuze staat, en meteen weer om het verbieden van leuke dingen voor de mensen begint te zeveren. Ditmaal moet er een einde gemaakt worden aan Europees vliegen, want je pakt maar gewoon de trein, vindt de partij die ooit voor arbeiders is opgericht maar nu kennelijk namens de ijsbeer spreekt. Of ze proberen krampachtig aan te haken bij de nieuw-linkse duurzaamheidsidealen van Jesse, Mark en Rob, omdat ze in de valse veronderstelling zijn dat het verlagen van snelheden, het verdacht maken van vleesconsumptie en het verbieden van vliegen de speerpunten zijn waarmee je het oude electoraat naar de shock paddles van de reanimatiemachine lokt om de partij weer rechtop in de zetel te krijgen. Het verheffen van de arbeider is kennelijk vervolmaakt, het bestaansrecht van de rozenpartij is nu om hem/haar/x alle pleziertjes weer af te pakken.