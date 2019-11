Het was niet Hamas trouwens, dat was alweer 10 dagen geleden namelijk. Ditmaal waren het de jongens van belangenvereniging Islamic Jihad, niet te verwarren met een andere jihad. De IDF meldt dat er zo'n 50 raketten op Israel zijn afgevuurd, waarvan 20 onderschept zijn door de ijzeren koepel. Volgens de objectieve tijdlijn zijn die raketten een vergelding op Israels vernieuwende hastag #JihadEnough, waaronder Islamic Jihad commandant Baha Abu Al Ata vanochtend per precisiebombardement uitgecheckt werd. Dat werd blijkbaar nodig geacht, want "The IDF believes Abu al-Ata to have been personally responsible for planning and ordering the majority of all terror attacks on Israel over the past 12 months. In earlier years, Abu al-Ata personally led major attacks on Israel, including a deadly 2008 infiltration attack in which four terrorists crossed into Israeli territory and killed two Israelis at the Nahal Oz fuel depot. Israel has been targeting Abu al-Ata for years, with attempts to eliminate him going back as far as Operation Pillar of Defense in November 2012." Mooie journo-volgtip trouwens: @Trey Yingst, een FOX News (!) reporter in de Gazastrook. Live timeline hier bij Times of Israel.

Lokale buien