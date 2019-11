Maar goed, wat wil in bovenstaande beelden? CNN confirmed, dus sowieso waar. Gezadhebbende analyse van de Engelstalige Chinese staats-tv, inclusief andere hoek, aanloop waarin hij demonstranten verjaagde, en de nasleep waarin kort zijn brandwonden te zien zijn, na de breek. CNN meldt dat het slachtoffer vlak voor zijn verbanding zei: "jullie zijn allemaal geen Chinezen". Nou, dan waren ze het in ieder geval ergens over eens. Het vuur zou snel gedoofd zijn door omstanders, maar de man ligt naar verluidt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dit krijg je dus als je de jeugd toestaat naar Pepe-memes te kijken.

Nog wat motorcycle diaries