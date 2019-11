Vanaf nu tot 6 december. Een wekelijks exclusief journaal over onze held Zwarte Piet, die ondanks verwoede pogingen van diverse omvolkerts nog steeds spring- ende springlevend is. Mede dankzij de nimmer aflatende strijd van kamerlid Martin Bosma, in een land waar kinderbeschermende BlokkeerFriezen 90 uur werkstraf krijgen, en dierenkwellende stalbezetters 300 euro boete. Maar er is ook goed nieuws. In Friesland blijven de Zwarte Pieten zwart. (Want een Intocht zonder Zwarte Piet is geen Intocht.) En Scheveningen is terugveroverd op Den Haag. Hoera.