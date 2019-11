It giet oan. Of eigenlijk niet. Friezen mogen even geen hout stoken van het RIVM kabinet VVD66/Groenlinks. We zitten nu met de bizarre absurde idiote situatie dat tevreden stokers met moderne peperdure houtkachels + twee jaar zon- en windgedroogd hout overruled worden door klimaatdrammers die gft-afval (!) en kletsnatte houtsnippers in biomassa-centrale's mieteren, om over die uit Canada geïmporteerde (en per dieselboot aangevoerde) houtpulp met zogenaamd 0% lijm maar niet te spreken. Geachte Friezen. Gewoon blokkeren dat stookalert. Kom in opstand, steek uw kachel in brand. Fuck 'm.