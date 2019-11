Memorabele DWDD-uitzending gisteravond. Over 100 jaar Radio. Gerard Ookstom mocht op knopjes drukken. Q-Music met die verschrikkelijke Mattie kreeg een kwartier lang zendtijd op de NPO. Edwin Evers belde in. Simone Walraven leeft nog. Ruud de Wild is nog steeds een lul, en we pinkten een traantje weg toen we Curry & Van Inkel weer samen zagen met een mic voor hun neus. Wie er NIET was, was de legendarische Ferry Maat van de legendarische SoulShow (TROS), waar Aretha Franklin al gedraaid werd toen Matthijs van Nieuwkerk nog cowboytje speelde. Hierboven zijn relaas. Na de break de Grandmaster zelve.

GROOVEN & BOUNCEN!