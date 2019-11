De Nederlandse Spoorwegen gaan 700.000 voordeelurenkaarthouders meer laten betalen voor reizen tijdens de avondspits. Reizen met de trein is al pleuris duur, maar het wordt vanaf 2021 nog een beetje pleuris duurder. Het vervoersbedrijf probeert daarmee het reizen per auto aantrekkelijker te maken. Als iedereen 's avonds in de file staat, rijd niemand nog harder dan 130 en is dat hele stikstofprobleem in één klap opgelost. Haha grapje natuurlijk. Maar het is wel een beetje vreemd om in tijden van te veel uitstoot door autoverkeer het OV duurder te maken. Straks gaan ze nog bomen kappen voor het milieu of zoiets raars.