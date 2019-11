Ene Angelo Alias Montesinos (30) drong met een keukenmes in zijn hand het Rotterdamse stadhuis binnen, schreeuwend en geëmotioneerd, op zoek naar burgemeester Ahmed Aboutaleb. Iets met een gokwinst en gekort op z'n uitkering - nu is het al raar dat iemand met een schrale uitkering de boel gaat zitten vergokken, maar dat is een gevalletje hate the game not the player. Enfin, Angelo natuurlijk getasered en aangepakt door een politiehond (een prachtige hond, een getalenteerde hond) want filetlapjes van de burgemeester moeten we niet willen met z'n allen.

Krijgt Angelo nu een schadevergoeding van 7.660 euro wegens een 'te hardhandige arrestatie'. "De manier waarop hij zijn gevoelens uitte, kan niet door de beugel, maar omstanders hebben niet het idee gehad dat hij hen iets zou aandoen", aldus de rechter. Nou jullie horen het agenten. De volgende keer dat een idioot met een mes een stadhuis in komt stormen eerst poeslief vragen of hij eventueel bereid is het mes in te leveren en het vertrek weder te verlaten, indien nee, in kaart brengen of zijn intenties zuiver zijn, indien nee, taxeren of de verwarde man nog een ander wapen bij zich heeft, indien geen idee, overleggen met collega's en evalueren of hij eventueel een gevaar vormt voor zijn omgeving, indien nee, leidinggevende bellen om tóch toestemming te krijgen voor aanhouding, indien nee, advocaat raadplegen of aanhouding juridische consequenties heeft, en indien ja, laat hem dan maar gewoon lekker z'n gang laten gaan. Dan maar die burgemeester afgemaakt.