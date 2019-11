Vroeger noemde we dat dus rocken & bouncen maar we weten niet hoe kids these days dat betitelen. Vroeger, toen we nog “relevant” waren, wat dat ook moge betekenen, stuurden talloze bands hun mixtapes, videoclips en door vrouwelijke fans gedragen ondergoed naar ons op maar ja, wij zijn ook een tikje serieuzer geworden, en minder muzikaal helaas. Maar genoeg over ons, ruim het podium maar eens in voor de oude vrienden van de show van De Likt, die hun nieuwe muziek nog wel als eerste & exclusief op jullie GeenStijl droppen, omdat echte artiesten de scherpe recensies van de reaguurders niet vrezen. Het is tijd voor een vrolijke noot op deze vrije vrijdag, het is tijd voor vuige uitgaansmuziek, het is tijd voor een hand vette wax, ook in de snor, voor een pak poet in de achterzak en het is tijd voor een taxi naar de stad. Het is tijd voorrr.... [press play]

(By the way. Wij als allesweters weten natuurlijk dat de clown de schmink heeft van John Wayne Gacy. Maar dat had u zelf ook al wel gezien. Tenzij je niet weet wie John Wayne Gacy is, dan moet je dat eerst ff googelen.)