In 2021 is het voorbij met de hegemonie van de (opgeteld) miljardenteams Ferrari, Mercedes en Red Bull, die per team bijna 500 miljoen per jaar verbranden op de internationale circuitkalender. De FIA heeft zojuist bevestigd dat de lang besproken performance related cost cap per team in 2021 wordt ingevoerd, om de competitie competetatetiever te maken. Teams zullen nog slechts het kniepergierige budgetje van een schamele 175.000.000 dollar mogen opstoken. Kleingeld voor de top 3 dus, die ineens honderden miljoenen aan extra marketingbudget overhouden, maar een veel beter bumperkleefbudget voor middenmoto/ers als Renault, McLaren en Racing Point. In het huidige seizoen draaien alleen Alfa, Toro Rosso en Williams onder de nieuwe spending sum mee. Over bumperkleven gesproken: de vleugels op de nieuwe designs moeten de hinder van 'dirty air' verminderen om de "sexy new cars" dichter op elkaar te laten racen. En over dirty air gesproken: ook in 2021 nog geen E-F1, dus de petrolheads kunnen rustig ademhalen in benzinedampen die worden uitgebraakt door bolides die trommelvliesverscheurende mechanische oerklanken uitstoten. Geniet er van zolang het duurt: de racebaasje en -snorren van de FIA streven naar een "CO2-neutrale sport" (dus ook op dat vlak wel nieuwe regelgeving) en behalve de zandhagedissen en rugstreeppadden in Zandvoort, heeft helemaal niemand daar wat aan. Zoemende F1-auto's is een naargeestige dystopische gedachte die ons in ieder geval echt heel erg fossiel-conservatief maakt. Hier meer regeluitleg, overige designpica's na de breek.