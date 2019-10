Kan er iemand even op de parlementaire rem trappen?

Op 20 september 2018 verongelukten vier kinderen in een Stint op het spoor in Oss. Terwijl heel Nederland rouwde, waren ambtenaren op het ministerie van Infrastructuur en Milieu opeens dringend op zoek naar een shredder. Al het bewijs dat de keuring van de elektrische bolderkar niet deugde moest worden vernietigd. En ondertussen acteerde minister Cora van Nieuwhuizen minister-presidentiële daadkracht door de Stint van de weg te halen. Een Ruttiaanse cover-up dus, die net zoals al die andere Ruttiaanse cover-ups uitkwam. En nu is het dus aan de Kamer om Van Nieuwenhuizen met deze 39 vragen het laatste zetje te geven. Naar de dienstuitgang. Livestream na de break.

Update: Cora van Nieuwenhuizen in tranen