Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft lopen blunderen bij het toelaten van de stint op de weg. En toen na het ongeluk in Oss heel Holland in paniek raakte, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer verzwegen dat de keuring van de stint in 2011 niet deugde. Het is eigenlijk een wonder dat minister Cora van Nieuwenhuizen nog minister is, want in november 2018 wisten we ook al dat de grootste stintsjoemelaar onze overheid zelf is. Maar ja, een vvd-minister onder Mark Rutte hoeft pas af te treden als echt voor iedereen glas- en glashelder is dat hij of zij de kluit heeft lopen belazeren. Welnu, Cora. Je tijd zit erop. Succes met solliciteren.

UPDATE: Volgens een woordvoerder ging het niet aan de Kamer gestuurde stuk om 'een bijlage van een bijlage'. JA DUS???