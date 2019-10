De bioscoop in centrum 050 was sinds dit weekend gesloten wegens de dubbele moord op hun all-star schoonmaakveteranen Gina en Rinus, door verwarde psychoot Ergün Senarabaci. Machteloos, maken zulke zinloze daden je. Maar wat kun je doen? Nou, iets kleins kan al veel betekenen: Per vandaag is het politie-onderzoek ter plaatse afgerond en mogen de filmzalen weer open, en de bioscoopmedewerkers kunnen vast wel wat aanloop, afleiding en bemoedigende woorden van troost gebruiken. Hierrr de aangepaste (geen horror) filmselectie ter plaatse, voor elk wat wils. Maak er eens een uitje van in het hele blok: pak een broodje bij de Subway, haal wat spannends voor na de film bij Christine le Duc, en parkeer jezelf daarna met een beker popcorn en een fourpack beugeltjes bij Pathé om een fijn stukje cinema te zien op het silverskrien. Daarna nog dorst? Dan ff langs de Drie Uiltjes voor een Lagavulin met Driekus 'de roze dependance' Vierkant - Groningen is altijd open! Stappenplan nodig? Na de breek!