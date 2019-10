Oudkerk (foto) is een dorp (met 700 inwoners) in de provincie Friesland, in de streek Trijnwouden, een zandrug in het noorden van de gemeente Tietjerksteradeel, met daarop de dorpen Oudkerk, Giekerk en Oenkerk. Met de hoerenlopende cokesnuiver Rob Oudkerk (PvdA) heeft Oudkerk niets te maken.



Er gaat wel een prachtige middeleeuwse sage rond over een schatrijke Quote500-weduwe Trijntje, die zeven zonen had en die allemaal een eigen dorp hebben gesticht. Alde stichtte Oudkerk, Gyke stichtte Giekerk, Oene stichtte Oenkerk, Rijpke Rijperkerk en Tiete Tietjerk. Niet veel mensen weten dat Pritt (55), de schrijver van dit topic, Tietjerk in zijn paspoort heeft staan (was altijd lachen met de marechaussees op Schiphol vroeger, toen we nog grenscontroles hadden).



Rijperkerk kent u trouwens wel. Daar zitten alle mensen van de NPO als er voor het eerst weer geschaatst kan worden in Nederland. Het dorpje Oudkerk is ook de geboorteplaats van Ernst Langhout, de zanger van de Friese newwave-band The Visitor, de destijds razendpopulaire band waar Wierd Duk de bassist was. Nou ja zeg!



Het dorpje Oudkerk heeft 700 inwoners (plaatsengids). Dat zijn evenveel mensen als er afgelopen week in Nederland zijn bijgekomen. Want de asielinstroom van week 43 bedroeg ongeveer 700. Waar die 700 mensen moeten gaan wonen, we hebben geen idee. Nederland is vol en de bouw staat stil. Misschien een tentenkampje maken, ergens?